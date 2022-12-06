ヒアリ７万匹以上確認 殺虫処理後に調査―環境省
2022年12月06日19時25分
環境省は６日、岡山県井原市に運び込まれたコンテナから強い毒性を持つ特定外来生物「ヒアリ」が国内最多となる１万匹以上発見された問題で、殺虫処理の後に調べたところ、同じ船便で輸入された他のコンテナを含め計７万匹以上を確認したと発表した。環境省は「拡散や定着はしていない」と説明している。
ヒアリ７万匹以上確認 殺虫処理後に調査―環境省
2022年12月06日19時25分
環境省は６日、岡山県井原市に運び込まれたコンテナから強い毒性を持つ特定外来生物「ヒアリ」が国内最多となる１万匹以上発見された問題で、殺虫処理の後に調べたところ、同じ船便で輸入された他のコンテナを含め計７万匹以上を確認したと発表した。環境省は「拡散や定着はしていない」と説明している。
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