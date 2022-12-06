「地域の緊張あおる」 日本の防衛費増に反発―中国外務省
2022年12月06日18時20分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は６日の記者会見で、来年度から５年間の日本の防衛費総額が約４３兆円と決まったことに関し、「日本の防衛費は近年増額を続け、地域の緊張感をあおっている。危険な動きだ」と反発した。日本政府に対し、「侵略の歴史」を反省し、軍事・安全保障に関して「言行を慎む」よう求めた。
「地域の緊張あおる」 日本の防衛費増に反発―中国外務省
2022年12月06日18時20分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は６日の記者会見で、来年度から５年間の日本の防衛費総額が約４３兆円と決まったことに関し、「日本の防衛費は近年増額を続け、地域の緊張感をあおっている。危険な動きだ」と反発した。日本政府に対し、「侵略の歴史」を反省し、軍事・安全保障に関して「言行を慎む」よう求めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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