大塚製薬（東京）は６日、清涼飲料水「ポカリスエット」を値上げすると発表した。２０２３年４月１日納品分から缶やペットボトル、パウダーなど商品によって現行価格から５．９～１０．０％引き上げる。原材料価格やエネルギーコストの上昇が理由で、値上げは２０００年以来。