円相場、１３６円９４～９４銭 ６日午後５時現在
2022年12月06日17時09分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円９４～９４銭と、前日（１３５円１３～１５銭）に比べ１円８１銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３６円９４～９４銭 ６日午後５時現在
2022年12月06日17時09分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円９４～９４銭と、前日（１３５円１３～１５銭）に比べ１円８１銭の円安・ドル高となった。
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