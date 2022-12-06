６５円高の２万７８８５円８７銭 ６日の平均株価
2022年12月06日15時07分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８８５円８７銭と前日終値比６５円４７銭高で終わった。出来高は概算で１０億１６００万株。
６５円高の２万７８８５円８７銭 ６日の平均株価
2022年12月06日15時07分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８８５円８７銭と前日終値比６５円４７銭高で終わった。出来高は概算で１０億１６００万株。
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