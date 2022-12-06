ＮＢＡ試合結果（５日）
2022年12月06日15時01分
クリッパーズ １１９―１１７ ホーネッツ
バックス １０９―１０２ マジック
サンダー １２１―１１４ ホークス
セルティック １１６―１１０ ラプターズ
ス
ロケッツ １３２―１２３ ７６ｅｒｓ
グリズリーズ １０１―９３ ヒ ー ト
マーベリック １３０―１１１ サ ン ズ
ス
ペーサーズ １１２―１０４ ウォリアーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（５日）
2022年12月06日15時01分
クリッパーズ １１９―１１７ ホーネッツ
バックス １０９―１０２ マジック
サンダー １２１―１１４ ホークス
セルティック １１６―１１０ ラプターズ
ス
ロケッツ １３２―１２３ ７６ｅｒｓ
グリズリーズ １０１―９３ ヒ ー ト
マーベリック １３０―１１１ サ ン ズ
ス
ペーサーズ １１２―１０４ ウォリアーズ
（時事）
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