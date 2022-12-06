花王、感染症対策提案の新会社 来年１月設立
2022年12月06日14時52分
花王は６日、子会社を通じ、企業や団体などに感染症対策の改善を提案する新会社を設立すると発表した。新型コロナウイルス禍を機に衛生意識が高まる中、事業者の対応についてリスク評価を行い、改善を促す。事業規模は２０２５年に２５億円程度を目指す。
花王、感染症対策提案の新会社 来年１月設立
2022年12月06日14時52分
花王は６日、子会社を通じ、企業や団体などに感染症対策の改善を提案する新会社を設立すると発表した。新型コロナウイルス禍を機に衛生意識が高まる中、事業者の対応についてリスク評価を行い、改善を促す。事業規模は２０２５年に２５億円程度を目指す。
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