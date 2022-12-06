サッカーＷ杯・日本―クロアチア・ＰＫ戦
2022年12月06日03時14分
◇ＰＫ戦
日本 １―３ クロアチア
南野 ×―○ ブラシッチ
三笘 ×―○ ブロゾビッチ
浅野 ○―× リバヤ
吉田 ×―○ パシャリッチ
（日本が先攻）
（時事）
サッカーＷ杯・日本―クロアチア・ＰＫ戦
2022年12月06日03時14分
◇ＰＫ戦
日本 １―３ クロアチア
南野 ×―○ ブラシッチ
三笘 ×―○ ブロゾビッチ
浅野 ○―× リバヤ
吉田 ×―○ パシャリッチ
（日本が先攻）
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