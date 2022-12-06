防衛費増「役割果たせる水準」 浜田防衛相
2022年12月06日12時19分
防衛費増「役割果たせる水準」 浜田防衛相
2022年12月06日12時19分
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防衛費増「役割果たせる水準」 浜田防衛相(12/06 12:19)
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沖縄陸自、３０００人規模に増強 台湾有事に備え、２７年度までに―防衛省(12/06 07:09)
自民、野党共闘にくさび 維新軟化、立民苦慮―救済新法案(12/06 07:08)
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男女平等「全員に利益」 都内で講演―アイスランド大統領(12/05 21:50)
今後５年の防衛費、４３兆円に 岸田首相指示、現行の１．５倍―財源巡り自公で幹部協議(12/05 21:17)
国会１４日まで延長も 自民幹部(12/05 20:50)
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中国の人権侵害問題を発信 超党派議連(12/05 20:32)
防衛財源巡りハイレベル協議 自公(12/05 19:22)
泉立民代表、ドイツ訪問へ(12/05 19:16)
救済新法、自民が譲歩案 配慮義務違反なら勧告・公表―６日に審議入り(12/05 19:08)
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