【ニューヨーク時事】週明け５日のニューヨーク外国為替市場では、堅調な米経済指標や長期金利の上昇を受けて円安・ドル高が進み、円相場は１ドル＝１３６円台後半に下落した。午後５時現在は１３６円７４～８４銭と、前週末同時刻比２円４５銭の大幅な円安・ドル高。