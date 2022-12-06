教師ら６人殺害 イスラム過激派、南下―ブルキナファソ
2022年12月06日06時56分
【ワガドゥグＡＦＰ時事】西アフリカのブルキナファソ南部で４日、イスラム過激派とみられる武装集団が市民６人を殺害した。うち４人は校長を含む高校の教師たちだった。治安当局や地元関係者らが５日、明らかにした。
教師ら６人殺害 イスラム過激派、南下―ブルキナファソ
2022年12月06日06時56分
【ワガドゥグＡＦＰ時事】西アフリカのブルキナファソ南部で４日、イスラム過激派とみられる武装集団が市民６人を殺害した。うち４人は校長を含む高校の教師たちだった。治安当局や地元関係者らが５日、明らかにした。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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