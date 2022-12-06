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６日の朝刊（都内最終版）☆１

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６日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月06日06時50分

【１面トップ】
〔朝日〕防衛費　５年間で４３兆円　財源、年末に一体決定　首相指示　規模ありき　１．５倍超に
〔毎日〕救済新法　今国会成立へ　旧統一教会　審議入り後修正
〔読売〕人気作　銀幕を独占　埋もれる中規模作品〔岐路の資本主義　第４部　副作用(1)〕
〔日経〕権利不明の著作　二次利用促進　デジタル市場拡大へ一元窓口　名作もＳＮＳ動画も
〔産経〕防衛費　５年間で４３兆円　首相、財源「年末に決定」　現行の１．５倍超
〔東京〕物価高で負担増　家計苦続く　本年度９．６万円、来年度４万円　調査会社試算　食料品、エネルギーなど　防衛費増へ増税議論活発化
【他の１面独自記事】
◆景気「足踏み」４６社　主要１００社調査　減速へ警戒感（朝日）
【共通ニュース】
◆ＮＨＫ会長に稲葉氏　日銀元理事　外部から６人連続
◆積極的サイバー防衛導入へ　部隊増強も　安保３文書に明記
◆虐待「園対応遅れ　深刻化」　犯人隠避容疑　市、園長を告発　静岡・裾野　市も３カ月公表せず「不適切」
◆前園長ら早期の書類送検　静岡バス置き去り死　発生３カ月　業過致死疑い
◆袴田さん再審　年度内判断　高裁　差し戻し審終了　衣類の血痕　赤み争点
◆同時検査キット　市販承認　コロナ・インフル
◆三笘の１ミリ　ソニーがアシスト　傘下企業、ＶＡＲに技術提供（続）

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