【１面トップ】

〔朝日〕防衛費 ５年間で４３兆円 財源、年末に一体決定 首相指示 規模ありき １．５倍超に

〔毎日〕救済新法 今国会成立へ 旧統一教会 審議入り後修正

〔読売〕人気作 銀幕を独占 埋もれる中規模作品〔岐路の資本主義 第４部 副作用(1)〕

〔日経〕権利不明の著作 二次利用促進 デジタル市場拡大へ一元窓口 名作もＳＮＳ動画も

〔産経〕防衛費 ５年間で４３兆円 首相、財源「年末に決定」 現行の１．５倍超

〔東京〕物価高で負担増 家計苦続く 本年度９．６万円、来年度４万円 調査会社試算 食料品、エネルギーなど 防衛費増へ増税議論活発化

【他の１面独自記事】

◆景気「足踏み」４６社 主要１００社調査 減速へ警戒感（朝日）

【共通ニュース】

◆ＮＨＫ会長に稲葉氏 日銀元理事 外部から６人連続

◆積極的サイバー防衛導入へ 部隊増強も 安保３文書に明記

◆虐待「園対応遅れ 深刻化」 犯人隠避容疑 市、園長を告発 静岡・裾野 市も３カ月公表せず「不適切」

◆前園長ら早期の書類送検 静岡バス置き去り死 発生３カ月 業過致死疑い

◆袴田さん再審 年度内判断 高裁 差し戻し審終了 衣類の血痕 赤み争点

◆同時検査キット 市販承認 コロナ・インフル

◆三笘の１ミリ ソニーがアシスト 傘下企業、ＶＡＲに技術提供（続）