地滑りでバス埋まる ３４人死亡―コロンビア
2022年12月06日04時25分
【サンパウロ時事】南米コロンビア西部のリサラルダ州プエブロリコの山中で４日午前、集中豪雨による地滑りが発生し、幹線道路を通行中のバスと車が巻き込まれ土砂に埋まった。地元ラジオは５日、この事故で３４人が死亡したと伝えた。
地滑りでバス埋まる ３４人死亡―コロンビア
2022年12月06日04時25分
【サンパウロ時事】南米コロンビア西部のリサラルダ州プエブロリコの山中で４日午前、集中豪雨による地滑りが発生し、幹線道路を通行中のバスと車が巻き込まれ土砂に埋まった。地元ラジオは５日、この事故で３４人が死亡したと伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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