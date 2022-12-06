豪首相がコロナ感染
2022年12月06日04時07分
【シドニー・ロイター時事】オーストラリアのアルバニージー首相は５日、新型コロナウイルスの検査で陽性になったと明らかにした。自宅で執務を続ける。コロナ感染は２度目。
豪首相がコロナ感染
2022年12月06日04時07分
【シドニー・ロイター時事】オーストラリアのアルバニージー首相は５日、新型コロナウイルスの検査で陽性になったと明らかにした。自宅で執務を続ける。コロナ感染は２度目。
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