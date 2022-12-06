サッカーＷ杯第１６日（５日、アルワクラほか）
2022年12月06日03時28分
【決勝トーナメント】
▽１回戦（アルワクラ）
クロアチア １ ０―１ １ 日 本
（Ｆ組２位） １―０ （Ｅ組１位）
延 長
０―０
０―０
（ＰＫ ３―１ ）
▽得点者【ク】ペリシッチ（５５分）【日】前田（４３分）
▽観衆 ４２５２３人
（時事）
サッカーＷ杯第１６日（５日、アルワクラほか）
2022年12月06日03時28分
【決勝トーナメント】
▽１回戦（アルワクラ）
クロアチア １ ０―１ １ 日 本
（Ｆ組２位） １―０ （Ｅ組１位）
延 長
０―０
０―０
（ＰＫ ３―１ ）
▽得点者【ク】ペリシッチ（５５分）【日】前田（４３分）
▽観衆 ４２５２３人
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