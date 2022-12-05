【ニューヨーク時事】週明け５日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３５円台後半に下落した。午前９時現在は１３５円６５～７５銭と、前週末午後５時比１円３６銭の円安・ドル高。