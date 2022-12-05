佐賀で鳥インフル ３万羽処分
2022年12月05日23時35分
佐賀県は５日、武雄市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約３万羽を殺処分する。県内での発生は２０１７年２月以来、約５年１０カ月ぶり。
佐賀で鳥インフル ３万羽処分
2022年12月05日23時35分
佐賀県は５日、武雄市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約３万羽を殺処分する。県内での発生は２０１７年２月以来、約５年１０カ月ぶり。
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