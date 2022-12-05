【北京時事】日産自動車が５日発表した１１月の中国新車販売台数は４万７９８３台だった。前年同月比で５２．５％の大幅減。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全国的な経済の混乱が直撃した形で、下げ幅は前月の１１．５％減から一段と拡大した。