ホンダ、１１月の中国新車販売は４２．８％減 コロナ拡大響く
2022年12月05日19時37分
【北京時事】ホンダが５日発表した１１月の中国新車販売台数は前年同月比４２．８％減の７万８１２６台だった。３カ月連続の前年割れ。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の混乱が最大の要因。
ホンダ、１１月の中国新車販売は４２．８％減 コロナ拡大響く
2022年12月05日19時37分
【北京時事】ホンダが５日発表した１１月の中国新車販売台数は前年同月比４２．８％減の７万８１２６台だった。３カ月連続の前年割れ。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の混乱が最大の要因。
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