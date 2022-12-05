藤井風さんが紅白出演 ＮＨＫ
2022年12月05日18時34分
ＮＨＫは５日、大みそかに生放送する第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦に、シンガー・ソングライターの藤井風さん（２５）が新たに白組で出場することが決まったと発表した。出場は昨年に続き２度目。
２８日にはＮＨＫ総合で、藤井さんの特集番組も放送する。
藤井風さんが紅白出演 ＮＨＫ
2022年12月05日18時34分
ＮＨＫは５日、大みそかに生放送する第７３回ＮＨＫ紅白歌合戦に、シンガー・ソングライターの藤井風さん（２５）が新たに白組で出場することが決まったと発表した。出場は昨年に続き２度目。
２８日にはＮＨＫ総合で、藤井さんの特集番組も放送する。
話題のニュース
社会用語
社会
再審求め、袴田事件が結審 「巌に真の自由を」姉陳述―差し戻し審、年度内に判断・東京高裁(12/05 20:33)
８５歳女性、首絞められ死亡 殺人で捜査―長野県警(12/05 20:31)
スメル山噴火で２２００人避難 「日本への津波」に疑問―インドネシア(12/05 20:21)
旧統一教会側の回答文書到着 信者間の養子縁組、関与否定か―厚労省「精査して対応検討」(12/05 20:18)
秋葉復興相ら告発 秘書に報酬、買収容疑―大学教授(12/05 20:18)
「渡辺徹は偉大だった」 妻の榊原郁恵さんら会見(12/05 19:49)
国内感染、新たに４万６８４６人 前週比９６０人減―新型コロナ(12/05 19:11)
藤井風さんが紅白出演 ＮＨＫ(12/05 18:34)
堺市立小職員、横領容疑で逮捕 給食費など被害１０００万円か―大阪府警(12/05 16:59)
歌人の来嶋靖生さん死去(12/05 16:37)
両陛下、「障害者週間」表彰式に(12/05 16:31)
中野の民家で３０００万円強盗か 複数人押し入る、男１人逮捕―警視庁(12/05 16:28)
消費税の追徴額過去最高 ８６９億円、法人調査―国税庁(12/05 16:08)
原発事故後初の農産物出荷 ブロッコリー、小売店に―福島・双葉町(12/05 15:27)
情報収集衛星、来年１月打ち上げ レーダー７号機、Ｈ２Ａで(12/05 15:03)
芳賀日出男さん死去 民俗写真家(12/05 14:36)
堅実な努力家、日本の要に まとめ役、小６で「父」の風格―Ｗ杯サッカー・冨安選手(12/05 13:40)
Ｗ杯観戦、暖房器具に注意 誤使用の火災相次ぐ―５年で死亡２６件・ＮＩＴＥ(12/05 13:39)
無許可営業容疑、風俗経営者ら逮捕 売り上げ年数十億円か―警視庁(12/05 13:06)
犯人隠避容疑で園長告発 園児暴行巡り裾野市長―静岡(12/05 12:37)
女児置き去り、前園長ら書類送検 バス熱中症、業過致死容疑―静岡県警(12/05 12:11)
「菊池事件」遺族が再審請求 昨年４月、地裁受理―熊本(12/05 12:00)
国内感染、週７４万人 前週比４．３万人増―新型コロナ(12/05 10:44)
那覇空港にドローンか 一時離着陸停止―沖縄(12/05 10:43)
長崎で震度３(12/05 10:35)
巨大壁画が完成 大阪府富田林市〔地域〕(12/05 10:20)
背番号「１４」スカジャン 神奈川県横須賀市〔地域〕(12/05 10:18)
愛知で鳥インフル ３１万羽処分(12/05 08:57)
コロナ抗体保有率に地域差 ９～４６％、感染状況に影響か―全国では２６．５％・厚労省(12/05 07:45)
Ｗ杯で再び対決、思い複雑 クロアチアと交流２０年―夫婦で応援分担も、新潟・十日町(12/05 07:08)
会員限定