右腕エスピナルを獲得 プロ野球・ヤクルト
2022年12月05日18時32分
ヤクルトは５日、米大リーグのレッズなどでプレーしたドミニカ共和国出身のライネル・エスピナル投手（３１）＝１９０センチ、９７キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸は６５万ドル（約８７００万円）プラス出来高払い。背番号は５８。
右腕エスピナルを獲得 プロ野球・ヤクルト
2022年12月05日18時32分
ヤクルトは５日、米大リーグのレッズなどでプレーしたドミニカ共和国出身のライネル・エスピナル投手（３１）＝１９０センチ、９７キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸は６５万ドル（約８７００万円）プラス出来高払い。背番号は５８。
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