あいちＦＧ、３０年度に連結純利益１９５億円 中期経営計画
2022年12月05日18時26分
あいちフィナンシャルグループ（ＦＧ）は５日、２０３０年度までの中期経営計画を発表した。同年度の連結純利益の目標は１９５億円（２１年度実績１４７億円）で経営統合による手数料収入の増加や、店舗再編などのコスト削減を通じて実現を目指す。
あいちＦＧ、３０年度に連結純利益１９５億円 中期経営計画
2022年12月05日18時26分
あいちフィナンシャルグループ（ＦＧ）は５日、２０３０年度までの中期経営計画を発表した。同年度の連結純利益の目標は１９５億円（２１年度実績１４７億円）で経営統合による手数料収入の増加や、店舗再編などのコスト削減を通じて実現を目指す。
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