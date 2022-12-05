「内政干渉で、国際法違反」 参院ウイグル決議に反発―中国
2022年12月05日18時21分
【北京時事】参院本会議で５日採択された、中国・新疆ウイグル自治区などでの人権侵害に懸念を示す決議を巡り、中国外務省の毛寧副報道局長は同日の記者会見で、「内政干渉であり、国際法に違反している」と強く反発した。
「内政干渉で、国際法違反」 参院ウイグル決議に反発―中国
2022年12月05日18時21分
【北京時事】参院本会議で５日採択された、中国・新疆ウイグル自治区などでの人権侵害に懸念を示す決議を巡り、中国外務省の毛寧副報道局長は同日の記者会見で、「内政干渉であり、国際法に違反している」と強く反発した。
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