サッカーＷ杯第１７日の日程
2022年12月05日18時15分
【決勝トーナメント１回戦】
モロッコ―スペイン
（７日０時、アルラヤン）
ポルトガル―スイス
（７日４時、ルサイル）
（日時は日本時間）
（時事）
サッカーＷ杯第１７日の日程
2022年12月05日18時15分
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