西村嘉郎さん死去（朝日放送元社長）
2022年12月05日18時14分
西村 嘉郎さん（にしむら・よしお＝朝日放送元社長）２日午後、大阪市内の病院で死去、８５歳。大阪府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男卓（たく）さん。
朝日放送（現朝日放送テレビ）のテレビ制作局長やテレビ編成局長、常務などを経て、０２年から６年間、社長を務めた。
西村嘉郎さん死去（朝日放送元社長）
2022年12月05日18時14分
西村 嘉郎さん（にしむら・よしお＝朝日放送元社長）２日午後、大阪市内の病院で死去、８５歳。大阪府出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は長男卓（たく）さん。
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