統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ）
2022年12月05日16時53分
統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ） 米国が推進する防衛構想。弾道ミサイルや巡航ミサイル、航空機、無人機など空からの脅威に、イージス艦や早期警戒機、地上配備レーダーなどの情報を統合し、敵の攻撃を阻止する。自民、公明両党が「反撃能力」保有で合意したことを踏まえ、政府は年内に改定する国家安全保障戦略など３文書に明記する方針。
統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ）
2022年12月05日16時53分
統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ） 米国が推進する防衛構想。弾道ミサイルや巡航ミサイル、航空機、無人機など空からの脅威に、イージス艦や早期警戒機、地上配備レーダーなどの情報を統合し、敵の攻撃を阻止する。自民、公明両党が「反撃能力」保有で合意したことを踏まえ、政府は年内に改定する国家安全保障戦略など３文書に明記する方針。
新着
時事ワード解説
統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ）(12/05 16:53)
カンボジアの地雷(12/05 14:25)
再審(12/05 14:14)
ドローン飛行『レベル４』(12/03 16:38)
生物多様性条約(12/03 16:00)
タイ深南部(12/03 14:46)
武力行使の新３要件(12/02 18:15)
東証の市場再編(12/01 18:37)
カルテル(12/01 15:49)
無形文化遺産(11/30 19:42)
バス高速輸送システム（ＢＲＴ）(11/30 19:01)
鳥インフルエンザ(11/26 14:53)
不満の冬(11/26 14:25)
特定技能制度(11/26 14:22)
少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）(11/25 19:08)
政治資金収支報告書(11/25 17:12)
森友文書改ざん問題(11/25 14:33)
集団安全保障条約機構（ＣＳＴＯ）(11/24 14:26)
競馬法(11/22 16:18)
メディアリテラシー(11/21 14:31)
トルコの原発計画(11/19 15:44)
国連開発計画（ＵＮＤＰ）(11/19 15:14)
ＡＰＥＣ(11/16 18:37)
核のごみ(11/16 18:35)
米中経済安全保障調査委員会(11/16 01:10)
アナフィラキシー(11/15 19:31)
Ｇ２０(11/14 16:50)
メルセデス・ランキング(11/13 16:25)
デング熱(11/13 07:14)
インフルエンザ(11/12 05:20)
会員限定