歌人の来嶋靖生さん死去
2022年12月05日16時37分
来嶋 靖生さん（きじま・やすお＝歌人）２日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため死去、９１歳。中国・大連市出身。
早稲田大卒。８６年に歌集「雷」で日本歌人クラブ賞、９６年に「おのづから」２０首で短歌研究賞を受賞。歌誌「槻（つき）の木」編集人、現代歌人協会理事を務めた。
歌人の来嶋靖生さん死去
2022年12月05日16時37分
来嶋 靖生さん（きじま・やすお＝歌人）２日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため死去、９１歳。中国・大連市出身。
早稲田大卒。８６年に歌集「雷」で日本歌人クラブ賞、９６年に「おのづから」２０首で短歌研究賞を受賞。歌誌「槻（つき）の木」編集人、現代歌人協会理事を務めた。
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