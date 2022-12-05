来嶋 靖生さん（きじま・やすお＝歌人）２日、誤嚥（ごえん）性肺炎のため死去、９１歳。中国・大連市出身。



〔写真特集〕追悼2022

早稲田大卒。８６年に歌集「雷」で日本歌人クラブ賞、９６年に「おのづから」２０首で短歌研究賞を受賞。歌誌「槻（つき）の木」編集人、現代歌人協会理事を務めた。