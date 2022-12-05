ＮＨＬ試合結果（４日）
2022年12月05日16時35分
ジェッツ ５―２ ダックス
ワイルド ６―５ スターズ
レッドウイン ４―２ ブルージャケ
グズ ッツ
セーバーズ ６―３ シャークス
アイランダー ３―０ ブラックホー
ズ クス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（４日）
2022年12月05日16時35分
ジェッツ ５―２ ダックス
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グズ ッツ
セーバーズ ６―３ シャークス
アイランダー ３―０ ブラックホー
ズ クス
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