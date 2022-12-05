松山は２０位に後退 男子ゴルフ世界ランク
2022年12月05日15時27分
男子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２０位だった。比嘉一貴も一つ下げ７３位。星野陸也は１０９位、稲森佑貴は１２０位、桂川有人は１２１位。
１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）
松山は２０位に後退 男子ゴルフ世界ランク
2022年12月05日15時27分
男子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２０位だった。比嘉一貴も一つ下げ７３位。星野陸也は１０９位、稲森佑貴は１２０位、桂川有人は１２１位。
１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）
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