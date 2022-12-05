４２円高の２万７８２０円４０銭 ５日の平均株価
2022年12月05日15時08分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８２０円４０銭と前週末終値比４２円５０銭高で終わった。出来高は概算で１０億６９００万株。
４２円高の２万７８２０円４０銭 ５日の平均株価
2022年12月05日15時08分
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