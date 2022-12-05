内閣衛星情報センターは５日、情報収集衛星レーダー７号機を来年１月２５日に鹿児島県・種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。Ｈ２Ａロケット４６号機を使う。予定時刻は午前１０時から正午の間で、予備期間は同２６日～２月２８日。