医療機関向けサービスを手掛けるＧＥＮＯＶＡ（東京都渋谷区、平瀬智樹社長）は２３日、東証グロース市場に上場する。資金調達額は公募で約１１億４８００万円、第三者割当増資で上限７億３９００万円程度の見込み。営業やサポートセンターの人員拡充のための人件費や、営業拠点の拡充などに充てる。