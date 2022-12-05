燃料高でシナジアパワー破産 東北電・東ガスの新電力
2022年12月05日11時39分
東京商工リサーチは５日、東北電力と東京ガスが折半出資する新電力の「シナジアパワー」（東京）が１日に東京地裁へ自己破産を申請し、破産手続き開始の決定を受けたと発表した。負債総額は３月末時点で約１８２億円。燃料価格の上昇を背景に、電力を調達する卸電力市場の取引価格が高騰し債務超過に陥っていた。
燃料高でシナジアパワー破産 東北電・東ガスの新電力
2022年12月05日11時39分
東京商工リサーチは５日、東北電力と東京ガスが折半出資する新電力の「シナジアパワー」（東京）が１日に東京地裁へ自己破産を申請し、破産手続き開始の決定を受けたと発表した。負債総額は３月末時点で約１８２億円。燃料価格の上昇を背景に、電力を調達する卸電力市場の取引価格が高騰し債務超過に陥っていた。
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