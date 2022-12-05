廃棄物処理事業の大栄環境（大阪府和泉市、金子文雄社長）が１４日、東証プライム市場に上場する。新規発行と第三者割当増資、海外募集によって調達する９５億７８００万円は、廃棄物処理施設の設置や拡充などに充てる。