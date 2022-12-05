ノルウェーのホブランが連覇 米男子ゴルフ
2022年12月05日10時46分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのツアー外大会、ヒーロー・ワールドチャレンジは４日、バハマのアルバニーＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）が通算１６アンダーで２連覇を遂げた。日本選手は出場していない。
大会はタイガー・ウッズ（米国）がホスト役を務め、トップ選手２０人が出場。ウッズ本人は右足底筋膜炎のためプレーしなかった。
ノルウェーのホブランが連覇 米男子ゴルフ
2022年12月05日10時46分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのツアー外大会、ヒーロー・ワールドチャレンジは４日、バハマのアルバニーＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）が通算１６アンダーで２連覇を遂げた。日本選手は出場していない。
大会はタイガー・ウッズ（米国）がホスト役を務め、トップ選手２０人が出場。ウッズ本人は右足底筋膜炎のためプレーしなかった。
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