国土交通省によると、４日午後９時２０～３０分ごろ、那覇空港（那覇市）の管制官から「ドローンのようなものが飛んでいる」と連絡があった。確認作業のため、同空港は航空機の離着陸を約１時間半停止した。



ドローン、市街地上空解禁 改正航空法が施行

同空港に到着予定だった３便が目的地を変更するなど、計７便に影響が出た。