静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」に通う河本千奈ちゃん（３）が通園バス内に置き去りにされ熱中症で死亡した事件で、県警は５日、業務上過失致死容疑でバスを運転していた当時の園長（７３）ら４人を書類送検した。