こども園の前園長ら書類送検 牧之原の園児置き去り死―静岡県警
2022年12月05日09時51分
静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」に通う河本千奈ちゃん（３）が通園バス内に置き去りにされ熱中症で死亡した事件で、県警は５日、業務上過失致死容疑でバスを運転していた当時の園長（７３）ら４人を書類送検した。
こども園の前園長ら書類送検 牧之原の園児置き去り死―静岡県警
2022年12月05日09時51分
静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」に通う河本千奈ちゃん（３）が通園バス内に置き去りにされ熱中症で死亡した事件で、県警は５日、業務上過失致死容疑でバスを運転していた当時の園長（７３）ら４人を書類送検した。
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