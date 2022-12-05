円相場、１３４円４７～４７銭 ５日午前９時現在
2022年12月05日09時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３４円４７～４７銭と、前週末（１３４円６３～６４銭）に比べ１６銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３４円４７～４７銭 ５日午前９時現在
2022年12月05日09時07分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３４円４７～４７銭と、前週末（１３４円６３～６４銭）に比べ１６銭の円高・ドル安となった。
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