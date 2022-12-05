愛知で鳥インフル ３１万羽処分
2022年12月05日08時57分
愛知県は５日、豊橋市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約３１万羽を殺処分する。県内での発生は２０１１年以来、１１年ぶり。県は、半径３～１０キロ以内の養鶏場に鶏などの搬出制限を求めた。
愛知で鳥インフル ３１万羽処分
2022年12月05日08時57分
愛知県は５日、豊橋市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は、飼育されている約３１万羽を殺処分する。県内での発生は２０１１年以来、１１年ぶり。県は、半径３～１０キロ以内の養鶏場に鶏などの搬出制限を求めた。
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