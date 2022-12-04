１０月の選挙で全候補が法定得票数（有効投票総数の４分の１）に届かず、当選者が決まらなかった東京都品川区長選の再選挙が４日投開票され、元都議の森沢恭子氏（４４）＝無所属・新＝が、元区議の石田秀男氏（６３）＝無所属・新／自民推薦＝ら５新人を破り、初当選した。