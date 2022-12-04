品川区長に森沢氏 再選挙で決着―東京
2022年12月04日22時54分
１０月の選挙で全候補が法定得票数（有効投票総数の４分の１）に届かず、当選者が決まらなかった東京都品川区長選の再選挙が４日投開票され、元都議の森沢恭子氏（４４）＝無所属・新＝が、元区議の石田秀男氏（６３）＝無所属・新／自民推薦＝ら５新人を破り、初当選した。
品川区長に森沢氏 再選挙で決着―東京
2022年12月04日22時54分
１０月の選挙で全候補が法定得票数（有効投票総数の４分の１）に届かず、当選者が決まらなかった東京都品川区長選の再選挙が４日投開票され、元都議の森沢恭子氏（４４）＝無所属・新＝が、元区議の石田秀男氏（６３）＝無所属・新／自民推薦＝ら５新人を破り、初当選した。
話題のニュース
政治用語
政治
品川区長に森沢氏 再選挙で決着―東京(12/04 22:54)
首相動静（１２月４日）(12/04 19:50)
沖縄負担軽減、年明けに作業部会 松野官房長官(12/04 14:37)
金融所得課税に慎重 木原官房副長官(12/04 11:15)
公明幹部、原発建て替えを容認(12/04 11:07)
ロシア、サイバー攻撃の限界 日本参加のＮＡＴＯ研究所(12/04 07:18)
立民・泉代表、続く難局 政権追及アピールも支持低迷―就任１年(12/04 07:15)
「年内決着」明言、岸田首相にリスク 防衛財源、増税へ自民の反対強く(12/04 07:10)
首相動静（１２月３日）(12/03 22:17)
防衛財源「増税に頼らないで」 自民(12/03 18:47)
「政策本位で与野党連携」 自公連立入り、改めて否定―国民・玉木氏(12/03 18:24)
未利用地売却、税特例を拡充 不明土地防止へ負担軽減―政府・与党(12/03 15:00)
賃上げ中小の設備投資支援 固定資産税を軽減―政府・与党(12/03 14:49)
モルドバに３６億円支援 岸田首相が表明(12/03 12:52)
女性の経済的自立推進 「新しい資本主義の中核」―岸田首相(12/03 09:33)
政権立て直し「窮余の策」 国民取り込み、公明反発(12/03 07:22)
自民、国民と連立検討 局面転換狙う、玉木氏入閣案―公明反発も、実現不透明(12/03 07:21)
岸田首相、派閥領袖で首位 自民総裁選巡り活動活発化―政治資金(12/03 07:15)
事業の将来性、融資の担保に 金融庁、新興企業の成長支援へ法改正―ニュースＱ＆Ａ(12/03 06:33)
防衛費２％、首相指示を批判 自民・石破氏(12/02 22:36)
自民、維新幹部が会食 救済法案巡り意見交換(12/02 22:25)
首相動静（１２月２日）(12/02 22:08)
反撃能力「国民の不安解消に」 山口公明代表(12/02 21:38)
自公国連立「考えていない」 岸田首相(12/02 21:36)
救済法案「修正難しい」 山口公明代表(12/02 20:57)
救済法案、今国会成立目指す 岸田首相(12/02 20:15)
２次補正が成立 物価高対策で２８．９兆円(12/02 19:47)
「反撃能力」保有、与党が正式合意 安保政策大転換、戦略文書明記へ―中朝念頭、３要件で行使判断(12/02 19:15)
北九州市長選で元国交省官僚推薦 自民(12/02 18:56)
防衛費財源、法人税活用に否定的 自民・世耕氏(12/02 18:51)
会員限定