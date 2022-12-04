小平は手痛いミスを悔やんだ。混戦の終盤。出場３０人中２０人がバーディー以上をマークした１７番（パー５）で、２オンを狙ったショットが奥のバンカーへ。リカバリーもグリーンから転がり落ちてしまい、痛恨のボギー。「１７番が勝敗を分けた」と肩を落とした。

４年ぶりのツアー勝利はならなかったが、今大会まで３試合連続トップ１０入り。今後も日米両ツアーを舞台に戦うつもりで、「来年につながる終わり方ができたのはよかった」と気を取り直した。