国内では４日、新たに８万８７５２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約８８００人減った。全国の重症者は前日比１２人増の３５３人、死者は１０３人だった。

東京都は新たに１万４５４人の感染を確認。新規感染者は前週日曜日から１０８人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日から２人増え、２２人だった。