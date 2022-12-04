国内感染、新たに８万８７５２人 前週比８８００人減―新型コロナ
2022年12月04日19時13分
国内では４日、新たに８万８７５２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約８８００人減った。全国の重症者は前日比１２人増の３５３人、死者は１０３人だった。
東京都は新たに１万４５４人の感染を確認。新規感染者は前週日曜日から１０８人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日から２人増え、２２人だった。
国内感染、新たに８万８７５２人 前週比８８００人減―新型コロ…
2022年12月04日19時13分
国内では４日、新たに８万８７５２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約８８００人減った。全国の重症者は前日比１２人増の３５３人、死者は１０３人だった。
東京都は新たに１万４５４人の感染を確認。新規感染者は前週日曜日から１０８人増加した。新たな死者は１４人。都基準による重症者は前日から２人増え、２２人だった。
関連記事
話題のニュース
社会用語
社会
国内感染、新たに８万８７５２人 前週比８８００人減―新型コロナ(12/04 19:13)
インドネシア・ジャワ島スメル山噴火 警戒レベル最高、日本に一時津波の恐れ(12/04 18:26)
織田和雄さん死去 上皇さまの学習院時代の後輩(12/04 17:38)
入管施設で死亡のウィシュマさん追悼 誕生日前に遺族ら―愛知(12/04 17:16)
当時の保育士３人を逮捕 園児宙づり、暴行容疑―保育園も家宅捜索・静岡県警(12/04 16:43)
新東名で衝突事故、８人けが 高速バスとトラック―静岡(12/04 14:25)
鹿児島で鳥インフル 今季、県内５例目(12/04 14:12)
乳児遺棄容疑、女を逮捕 神奈川県警(12/04 11:33)
有機フッ素化合物、各地で波紋 米軍基地周辺から高濃度検出―沖縄では住民調査、解明に時間も(12/04 07:12)
３０年までの新目標焦点 「陸・海３０％保全」合意なるか―生物多様性ＣＯＰ、８日開幕(12/04 07:10)
「地元のスーパースター」 なじみの店主がエール―サッカーＷ杯・堂安選手(12/04 07:09)
藤井五冠が竜王初防衛 「結果出せうれしい」―将棋(12/03 19:52)
国内感染、新たに１０万９８２５人 前週比１万５０００人減―新型コロナ(12/03 19:43)
保育園に特別指導監査 園児宙づり体罰受け―静岡県など(12/03 18:46)
アパートで男性死亡 殺人事件で捜査―埼玉県警(12/03 18:10)
ドローン事故罰則、車より軽く 無通報の救護義務違反―国交省「衝突の確率低い」(12/03 16:39)
路上で女性刺され意識不明 元交際相手、直後に事故―福岡県警(12/03 15:52)
スポーツバーに予約殺到 ６日のクロアチア戦前に―サッカーＷ杯(12/03 13:50)
ＡＩとの共作、プロ上回る 俳句評価で実験―京都大(12/03 13:49)
妊婦５１％、ワクチンに消極的 新型コロナ、副反応懸念―成育医療研など(12/03 13:48)
宝石店強盗、国際手配３人拘束 英国で引き渡し審理中―警視庁(12/03 12:29)
コロナ分類、見直し議論本格化 改正感染症法「速やかに検討」―死亡率低下も公費負担課題に(12/03 09:38)
終始無言で切り付け 顔に深い傷、強い意志か―宮台さん襲撃事件―警視庁(12/03 08:31)
幼なじみの絆、ピッチで輝く 三笘選手と切磋琢磨―Ｗ杯サッカー・田中選手(12/03 07:08)
事業の将来性、融資の担保に 金融庁、新興企業の成長支援へ法改正―ニュースＱ＆Ａ(12/03 06:33)
大量に下剤処方、男性死亡 経過観察も不適切―愛知(12/02 23:14)
現行基準を一定期間延長 エコカー減税、納車遅れに対応―政府・与党(12/02 21:20)
遺族が最高裁に聴取要望 連続児童殺傷の記録廃棄で―神戸(12/02 20:53)
血痕の赤み、弁護側「残るはずない」 最終意見書、検察「可能性ある」―袴田事件(12/02 20:53)
横浜市の公園に乳児の遺体 遺棄容疑で捜査―神奈川県警(12/02 20:44)
会員限定