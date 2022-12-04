【ワシントン時事】ヘインズ米国家情報長官は３日、中国全土で厳しい行動制限を伴う「ゼロコロナ」政策への抗議活動が広がる中、習近平中国国家主席の指導力が問われているとの見方を示した。行動制限を緩和して国民の不満を和らげるためには、効果が高い欧米製ワクチンを輸入すべきだが、習氏が受け入れに消極的だと非難した。