谷原が大会連覇 ゴルフ日本シリーズ
2022年12月04日15時02分
【男子ゴルフ・日本シリーズＪＴカップ】最終日（４日、東京よみうりＣＣ、７０２３ヤード＝パー７０、賞金総額１億３０００万円、優勝４０００万円）
５位から出た谷原秀人が６５をマークして通算１２アンダーに伸ばし、逆転で大会２連覇を果たした。今季ツアー初勝利で通算１７勝目。
谷原が大会連覇 ゴルフ日本シリーズ
2022年12月04日15時02分
【男子ゴルフ・日本シリーズＪＴカップ】最終日（４日、東京よみうりＣＣ、７０２３ヤード＝パー７０、賞金総額１億３０００万円、優勝４０００万円）
５位から出た谷原秀人が６５をマークして通算１２アンダーに伸ばし、逆転で大会２連覇を果たした。今季ツアー初勝利で通算１７勝目。
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