【男子ゴルフ・日本シリーズＪＴカップ】最終日（４日、東京よみうりＣＣ、７０２３ヤード＝パー７０、賞金総額１億３０００万円、優勝４０００万円）

５位から出た谷原秀人が６５をマークして通算１２アンダーに伸ばし、逆転で大会２連覇を果たした。今季ツアー初勝利で通算１７勝目。