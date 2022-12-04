【ジャカルタ時事】インドネシアのジャワ島にあるスメル山（３６７６メートル）が４日午前（日本時間同）、噴火した。日本の気象庁によると、津波が発生すれば沖縄県宮古島・八重山地方に日本時間同日午後、到達する恐れがあるという。

スメル山は昨年１２月４日にも噴火。噴煙が麓の集落を襲い、１０人以上が死亡、１０００人以上が避難を強いられた。