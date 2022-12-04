鹿児島で鳥インフル 今季、県内５例目
2022年12月04日14時12分
鹿児島県は４日、出水市の養鶏場で、家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場での発生は今季５例目、全国では２４例目。県は、この養鶏場の約３万４０００羽すべての殺処分を始めた。
県によると、３日午後、死んだ鶏に異常が見られ、周囲の鶏もおとなしいと家畜保健衛生所に通報があった。３日の簡易検査で陽性が判明、遺伝子検査で４日までに感染が確定した。
鹿児島で鳥インフル 今季、県内５例目
2022年12月04日14時12分
鹿児島県は４日、出水市の養鶏場で、家畜伝染病の高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。県内の養鶏場での発生は今季５例目、全国では２４例目。県は、この養鶏場の約３万４０００羽すべての殺処分を始めた。
県によると、３日午後、死んだ鶏に異常が見られ、周囲の鶏もおとなしいと家畜保健衛生所に通報があった。３日の簡易検査で陽性が判明、遺伝子検査で４日までに感染が確定した。
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