乳児遺棄容疑、女を逮捕 神奈川県警
2022年12月04日11時33分
横浜市の公園で乳児の遺体が見つかった事件で、神奈川県警は３日、死体遺棄容疑で自称アルバイト野村雅容疑者（２０）＝同市瀬谷区＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、横浜市瀬谷区の公園内に乳児の遺体を遺棄した疑い。遺体は２日午後、付近の住民が発見した。
県警は防犯カメラの映像から野村容疑者を特定。乳児が野村容疑者の子かどうかも含め捜査を進める。
乳児遺棄容疑、女を逮捕 神奈川県警
2022年12月04日11時33分
横浜市の公園で乳児の遺体が見つかった事件で、神奈川県警は３日、死体遺棄容疑で自称アルバイト野村雅容疑者（２０）＝同市瀬谷区＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、横浜市瀬谷区の公園内に乳児の遺体を遺棄した疑い。遺体は２日午後、付近の住民が発見した。
県警は防犯カメラの映像から野村容疑者を特定。乳児が野村容疑者の子かどうかも含め捜査を進める。
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