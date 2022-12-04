勝１４位、西村と識西は２５位 米女子ゴルフ最終予選会
2022年12月04日08時34分
【ロサンゼルス時事】米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会は３日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブで第３ラウンドが行われ、日本勢３人はパー７２のコースをラウンドし、勝みなみが６６をマークして通算７アンダーとし、５３位から１４位に浮上した。西村優菜は６８で、識西諭里は６７で回り、ともに通算５アンダーの２５位に順位を上げた。
勝１４位、西村と識西は２５位 米女子ゴルフ最終予選会
2022年12月04日08時34分
【ロサンゼルス時事】米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会は３日、アラバマ州モービルのマグノリアグローブで第３ラウンドが行われ、日本勢３人はパー７２のコースをラウンドし、勝みなみが６６をマークして通算７アンダーとし、５３位から１４位に浮上した。西村優菜は６８で、識西諭里は６７で回り、ともに通算５アンダーの２５位に順位を上げた。
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