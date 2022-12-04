サッカーＷ杯第１４日の結果
2022年12月04日06時59分
▽決勝トーナメント１回戦
オランダ ３―１ 米 国
アルゼンチ ２―１ 豪 州
ン
（時事）
サッカーＷ杯第１４日の結果
2022年12月04日06時59分
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